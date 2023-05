Grazie anche al lavoro di mediazione di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, il 19 giugno l’Argentina campione del mondo scenderà in campo per un’amichevole in Indonesia, precisamente al GBK Main Stadium di Senayan a Giacarta. "Il presidente della Federazione Calcistica Indonesiana (PSSI) è l’ex proprietario dell’Inter Erick Thohir: l’amicizia con Zanetti è stata fondamentale per avere la Seleccion mondiale a Giacarta", precisa sulle sue pagine La Gazzetta dello Sport.