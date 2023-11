La Champions League sta diventando di fatto la palestra per la lotta scudetto. Questo secondo il Corriere della Sera, che sottolinea come in Europa si stiano vedendo le squadre con 4-5 titolari cambiati rispetto al campionato, ricambio che ha portato qualche scompenso a San Sebastian con la Real Sociedad ma che poi ha pagato.

Fuori Pavard e con Dumfries affaticato, ci sarà Darmian a tutta fascia con probabilmente Bisseck in difesa. Il quotidiano sottolinea che in passato Inzaghi è stato tacciato di puntare solo sulla formazione base, ora sembra avere un nuovo tavolo di lavoro. Non ha buoni ricordi di Salisburgo perché qui uscì in Europa League e ancor più per questo vorrebbe chiudere l'opera-qualificazione.