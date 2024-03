Pochi dubbi di formazione per Inzaghi in vista del match di domani contro l'Empoli. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha intenzione di schierare la migliore Inter possibile, quindi con Sommer tra i pali, Acerbi al centro della difesa dopo le polemiche e la Thu-La in attacco.

Pavard e Bastoni in vantaggio sulla concorrenza, come Darmian su Dumfries e Dimarco sul rientrante Carlos Augusto. A metà campo i 'soliti' Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Restano out Arnautovic, Cuadrado e De Vrij.