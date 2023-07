Non si sblocca l'impasse per il portiere in casa Inter. 'Colpa', sottolinea il Corriere dello Sport, della trattativa sfumata tra Bayern Monaco e Brentford per David Raya, che era stato individuato come sostituto del promesso sposo nerazzurro Yann Sommer. Lo spagnolo potrebbe finire all’Arsenal, così i campioni di Germania dovranno guardare altro prima di lasciar partire lo svizzero in direzione Milano.

Per quanto riguarda l’ultimo difensore da aggiungere alla rosa nerazzurra, ieri dall’Inghilterra hanno rilanciato la chiusura imminente del Chelsea per Disasi del Monaco. Il nuovo innesto restringerebbe ancor di più gli spazi per Trevoh Chalobah, nome su cui Marotta e Ausilio hanno messo le loro attenzioni dall'inizio dell'estate.