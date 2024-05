Tra i talenti messi in mostra dal Brest, terzo nel campionato francese e vicino a una clamorosa qualificazione alla prossima Champions League, c'è anche Martin Satriano, autore di 6 gol.

L'attaccante uruguaiano - come spiega il Corsport - è destinato a tornare all'Inter dopo il prestito di un anno, ma ha già diversi club che vorrebbero accaparrarselo. In particolare, attenzione al Valencia, che potrebbe avere la necessità di sostituire Hugo Duro. L'Inter, per Satriano, chiede non meno di 5-6 milioni di euro.