Dopo i casi in finale di Supercoppa, Skorupski su Thuram, Ismajli su Lautaro e il braccio di Baschirotto, l'intervento di Pavlovic di ieri è stata la tipica goccia che ha fatto traboccare il vaso in casa Inter.

"Le parole hanno evidenziato la rabbia, venuta a galla nel dopo partita e tutt’altro che edulcorata dal gol del pareggio nel derby messo a segno in pieno recupero - riferisce il Corriere dello Sport -. A Simone Inzaghi non è andato giù l’episodio del mancato rigore concesso all’Inter per l’intervento di Pavlovic su Thuram. Una decisione arbitrale che porta a cinque i casi controversi da inizio 2025, rientrando nella lista anche la finale di Supercoppa, la gara con l’Empoli, il recupero con il Bologna e l’episodio nella trasferta di Lecce".

"Può capitare di sbagliare, ma siamo alla quinta occasione e adesso inizio ad arrabbiarmi - ha detto il tecnico nerazzurro a caldo -. Non mi piacciono gli alibi, sia chiaro, ma ultimamente sta capitando spesso. Per altri falli ho visto fare delle trasmissioni di giurisprudenza sull’Inter. Ci sta che l’arbitro possa avere la visuale coperta, perché nell’azione era coinvolto anche Theo Hernandez oltre a Pavlovic e Thuram, ma chi sta seduto davanti al monitor non può non chiamare l’arbitro in una circostanza del genere".