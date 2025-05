Nessun rischio per Lautaro Martinez. Come conferma anche il Corriere dello Sport, domenica a San Siro il capitano resterà ancora ai margini della squadra come aveva già fatto con il Torino. Inzaghi recupera Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, ma non il capitano: loro tre oggi accelereranno la preparazione, tornando poi in gruppo domani ed essere definitivamente pronti per la Lazio.

Non il Toro, che dunque punta il Como e, soprattutto, il Psg. Dopo la presenza in extremis contro il Barcellona nella semifinale, l’argentino ha fatto i conti con il riacutizzarsi dell'elongazione muscolare e non è ancora al meglio per lavorare con il resto dei compagni - spiega il quotidiano romano -. L’attaccante vuole presentarsi a Monaco al cento per cento, e per questo ci si aspetta il suo rientro a Como, ultimo match prima della finale di Champions (salvo spareggio scudetto).

Per quanto riguarda domenica, ipotizzabile il ritorno di diversi titolari rispetto all'undici iniziale visto col Torino: la regia, ad esempio, dovrebbe essere ripresa in mano da Calhanoglu. Nell’allenamento mattutino di oggi è atteso ad Appiano anche Dumfries che ieri era in permesso per motivi personali.