"Con il doppio bis in Supercoppa e Coppa Italia, la qualificazione alla prossima Champions e (almeno) un quarto di finale in quella attuale, qualcuno potrebbe sostenere che il bilancio sia inferiore a quello dello scorso anno?". Questa la chiosa di un articolo che trova spazio sull'edizione odierna del Corriere dello Sport tra le pagine dedicate all'Inter.

La domanda è la conclusione di un ragionamento sul percorso ipotetico che può fare la squadra di Inzaghi da qui a giugno, considerando il fatto che lo scudetto a oggi, con il Napoli a +13, rimane una chimera. Per questo motivo, per citare il titolo usato dal quotidiano romano, 'l'Inter gioca Coppe': in base a cosa farà in Europa e nel doppio confronto con la Juve, insomma, si potrà tracciare un bilancio completo mettendo poi a paragone questa stagione con la scorsa.