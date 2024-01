Il Corriere dello Sport non pensa che Inzaghi possa cambiare qualcosa a livello di formazione. Secondo il quotidiano romano, quindi, avanti anche domani con lo stesso undici che ha asfaltato la Lazio in semifinale di Supercoppa.

Calhanoglu, che non ci sarà con la Fiorentina per squalifica, nel finale di gara aveva chiesto il cambio, ma si trattava solo di una botta: il turco sarà regolarmente in campo dal 1'. Stesso discorso anche per Barella, nonostante la diffida pendente che con un giallo domani gli farebbe saltare il match del Franchi. E non sembrano esserci margini nemmeno per un sorpasso di Dumfries su Darmian.