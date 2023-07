Secondo il Corriere dello Sport, per quanto riguarda l'attaccante ancora da prendere, il prossimo weekend sarà quello decisivo in casa Inter. "Ausilio, infatti, raggiungerà la squadra a Tokyo e, a quel punto, andrà in scena il vertice decisivo, con Marotta collegato dall’Italia", si legge.

Inzaghi vorrebbe Morata e proverà a insistere per portarlo a Milano. "Ai suoi occhi, infatti, lo spagnolo continua ad essere la prima scelta, per conoscenza della Serie A e per caratteristiche tecniche, visto che potrebbe prendere il posto di Dzeko come “facilitatore” di gioco - racconta il CdS -. In società, però, ci sono perplessità: i 31 anni dell’ex-Juve, infatti, non valgono un investimento da 20,5 milioni, come pretende l’Atletico, tanto più che il suo ingaggio non beneficerebbe del decreto crescita. Una spesa molto più sostanziosa (non meno di 35 milioni), invece, verrebbe destinata su Balogun. L’americano piace, ma occorre capire se vale rischiare una cifra del genere per un 22enne che deve adattarsi e ambientarsi in un calcio completamente diverso. Ragion per cui, nelle ultime ore, sarebbero in rialzo le quotazioni di Beto. L’Udinese chiede una trentina di milioni, ma si può trovare comunque una formula vantaggiosa".