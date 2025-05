Nessun rischio in vista della finale di Champions, come conferma la gestione di Lautaro, ma è chiaro che il passo falso del Napoli col Genoa ha cambiato i piani dell'Inter. Il 31 maggio può attendere: lo scudetto è tornato possibile e allora Inzaghi rivaluta le scelte per il campionato, anche se - come sottolinea il Corsport - il tecnico nerazzurro ha già scelto l'undici che manderà in campo contro il Psg a Monaco di Baviera.

Al netto di eventuali contrattempi, nella finalissima da giocare in terra tedesca scenderà in campo l'Inter migliore. Sommer tra i pali, poi difesa con Pavard (già in panchina con la Lazio), Acerbi (precettato per occuparsi di Dembelé) e Bastoni in difesa. Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne più Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan in mezzo al campo: il neerlandese, il turco e i due azzurri torneranno dal 1' già domenica prossima, mentre l'armeno si rivedrà in panchina.

In attacco la Thu-La. Thuram sarà regolarmente al suo posto contro la Lazio dopo il riposo di Torino, mentre Lautaro, dopo aver forzato per esserci contro il Barcellona, sta seguendo un piano di recupero mirato al rientro graduale con il Como per poi essere al top in Champions.