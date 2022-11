"Battendo l’Atalanta, si potrebbe occupare la casella del terzo posto in campionato - dipenderà anche dall’esito di Juventus-Lazio in serata - per un mese e mezzo. Sarebbe una magra consolazione, ma l’importante per Inzaghi sarà ottenere certe risposte in uno scontro diretto. Riepilogando: l’Inter quest’anno ha sempre perso contro le prime otto della classifica. Bisogna arrivare a Torino e Fiorentina - nona e decima in A - per trovare un successo interista", ricorda il giornale romano. In entrambi i casi, inoltre, la vittoria è arrivata praticamente allo scadere.