Robin Gosens potrebbe coronare presto il suo sogno di giocare in Bundesliga. "In Germania, sostengono che il laterale abbia ormai trovato un accordo con l’Union Berlino, che, insieme a un posto da titolare, utile per tenersi la nazionale, gli offre pure la vetrina della Champions - rilancia il Corsport -. Ci sarebbe ancora distanza, invece, con l’Inter. Non solo sulle cifre – richiesta di almeno 18-20 milioni di euro contro la proposta di nemmeno una dozzina -, ma anche sulla formula, visto che il club nerazzurro punta ad una cessione immediata, piuttosto che ad un prestito con obbligo di riscatto".