Gian Piero Gasperini insegue ancora una prima volta a San Siro. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico atalantino in carriera non è mai riuscito a battere i nerazzurri in trasferta (3 pareggi e 5 sconfitte) da quando allena la squadra attuale.

Ci riproverà oggi con qualche modifica di formazione rispetto alla sfida col Milan. Scalvini va vesro il recupero dalla contusione alla spalla sinistra, in difesa potrebbe esserci Hien mentre in mezzo De Roon e Ederson sono intoccabili. Pasalic e Koopmeiners sono i trequartisti, la punta centrale De Ketelaere (favorito) o Scamacca.