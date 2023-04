Inzaghi si affiderà a Lukaku e Correa (in vantaggio su Lautaro) per cercare di risolvere la pratica Monza. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che prova a disegnare la formazione dell'Inter di questa sera ipotizzando anche qualche cambio in difesa, con D’Ambrosio e De Vrij verso una maglia da titolare per dare riposo a Darmian e Acerbi. A sinistra ci sarà Gosens, mentre la mediana potrebbe essere confermata in blocco, anche se l’inserimento di uno tra Gagliardini o Asllani non è da scartare.