Dubbio Akanji: ieri lo svizzero era assente a causa di una leggera sindrome influenzale. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, l'ex City farà il possibile per aggregarsi in gruppo, nonostante abbia saltato la rifinitura della vigilia.

Dovesse alzare bandiera bianca, o comunque accomodarsi al massimo in panchina, spazio ancora ad Acerbi, con Bisseck sul centrodestra e Bastoni a completare la linea difensiva. "A destra si rinnova il grande dubbio, in attesa del recupero di Dumfries e Darmian. L’olandese si sta allenando in palestra in questi giorni, sperando di poter tornare presto a lavorare in campo. La fine del tunnel non sembra però così vicina. L’ex Torino, invece, ha iniziato il percorso di riatletizzazione ed è leggermente più avanti. Non così tanto da pensare che possa tornare già a Genova", si legge.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.