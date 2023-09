Il Corriere dello Sport oggi propone una lunga lista di "incognite" riguardanti le squadre di Serie A in potenziale lotta per lo scudetto. Sull'Inter: "In attacco, da Dzeko/Lukaku/Correa a Thuram/Arnautovic/Sanchez: quanto c’è di distanza? E soprattutto, Sommer è dello stesso livello di Onana? La traversa è il rifugio dello svizzero, da lì sotto non si schioda mai, mentre il regno di Onana era tutta l’area di rigore".