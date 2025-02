Al momento si tratta soltanto di una possibilità, ma non è il caso di escludere la titolarità di Hakan Calhanoglu. Questo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, ricordando che il turco (così come Francesco Acerbi) è tornato a lavorare totalmente in gruppo dopo la seduta parziale di giovedì e oggi farà lo stesso nella rifinitura.

Calha però spinge e vuole partire dal 1'. "E’ scontato che non abbia i 90 minuti delle gambe ma deve averne almeno 60 per giocare dall’inizio. Altrimenti, a sistemarsi davanti alla difesa sarà ancora Asllani, che appare favorito su Zielinski", ipotizza il Corsport.