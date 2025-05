Il PSG sembra superiore all'Inter, ma non è comunque da considerare come favorita per la finale di Champions League. È il pensiero espresso da Christophe Dugarry, ex attaccante francese, durante la puntata di 'Rothen s'enflamme' andata in onda oggi su RMC: "A loro (all'Inter, ndr) piace giocare contro una squadra che è migliore di loro, che è superiore - premette nel suo intervento -. Immaginiamo che il PSG sia migliore in tutti i reparti, ma non è per questo che lo vedo come il favorito".

"Sarà molto difficile, molto complicato giocare contro questo blocco dell'Inter - prosegue Dugarry -. Sarà la partita più difficile della competizione perché, certo, alla fine c'è un titolo, ma oltre a questo, loro sanno fare tante cose molto bene. Correranno e difenderanno tanto quanto i parigini. Non ho dubbi. Il PSG dovrà trovare delle soluzioni per aprire questa 'cassaforte'. Ne sono capaci perché hanno l'enorme talento per farlo, ma l'Inter non gli farà regali".

