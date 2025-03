Certezza Calhanoglu. Come riferisce il Corsport, l'ottima notizia per Inzaghi ieri è arrivata dai controlli del turco: solo una botta e lavoro personalizzato, ma già oggi sarà in gruppo, pronto a prendersi il comando delle operazioni domani al De Kuip.

Secondo il quotidiano romano, infatti, sia che Inzaghi si affidi al collaudato 3-5-2 con alcuni inevitabili adattamenti, sia che scelga l’inedita strada del 4-4-2 l’ex Milan domani sera sarà al centro dello scacchiere interista, soprattutto per tornare a ridare equilibrio a una squadra che in Europa - rispetto alle altre competizioni - è strada praticamente impeccabile come dimostra l’unica rete subita nelle prime otto partite della League Phase.

Il rendimento di Calhanoglu fin qui ha risentito dei continui contrattempi muscolari: ben tre stop in stagione, che l'hanno costretto sempre a rincorrere poi la forma ottimale mai veramente arrivata. Ora si punta alla svolta nel momento cruciale.