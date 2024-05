Bento vuole l'Inter: il Corriere dello Sport ribadisce ancora una volta la volontà del numero 1 dell'Athletico Paranaense di vestire la maglia nerazzurra a partire dalla prossima stagione.

Il nodo da sciogliere - si legge - è il prezzo del suo cartellino. In viale Liberazione sperano che sia inferiore ai 20 milioni, sfruttando magari qualche bonus strategico. Ma l’Athletico Paranaense potrebbe impuntarsi, considerando anche il livello raggiunto dal proprio estremo difensore, ormai tra i top-3 del ruolo in patria. Ad ogni modo, in casa Inter la fiducia è totale e si basa sia sulla volontà di Bento che sulla promessa strappata dal portiere al proprio club un anno fa.

L'idea è quella di piazzare Bento alle spalle di Sommer per una stagione per fare apprendistato, poi sarà Inzaghi a decidere. La storia che si ripete dopo Toldo-Julio Cesar e Handanovic-Onana...