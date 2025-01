Stavolta niente turnover: l'Inter ha un'occasione ghiotta di avvicinarsi sensibilmente agli ottavi di Champions e allora Inzaghi dà la priorità alla coppa. Restano out, oltre a Di Gennaro, Correa e Palacios, anche Acerbi (che salterà pure il Lecce), Bisseck e Calhanoglu.

Arnautovic scalpita, ma davanti spazio a Thuram e Lautaro, per la prima volta in campo dall'inizio in questa Champions. Dubbio in mezzo: Frattesi insidia Barella, che arriva da sette gare di fila dal 1'. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.