Anche il Corriere dello Sport vede Marko Arnautovic davanti a Joaquin Correa nel ballottaggio dell'attacco dell'Inter che sfiderà oggi l'Udinese. La scelta definitiva arriverà in giornata, dopo le classiche prove sui calci piazzati. Il Tucu è reduce da una sosta per le nazionali dove è rimasto a lavorare sempre ad Appiano, ma la fisicità dell'austriaco può tornare più che utile contro una difesa rocciosa come quella bianconera. La certezza sarà Marcus Thuram, visto il problema fisico che lascia ai box Lautaro Martinez e la gestione obbligata di Mehdi Taremi, che da mesi convive con una pubalgia.

L'altro dubbio riguarda il centrocampo, dove Davide Frattesi insidia Nicolò Barella. Sulla scelta potrebbe pesare il fatto che l'ex Sassuolo ha giocato appena 51' con la Nazionale, mentre il sardo è arrivato a toccare i 174' nella doppia sfida con la Germania.