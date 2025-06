Fausto Pizzi, interpellato da TMW Radio, ha parlato così dell'addio di Inzaghi, citando anche le dichiarazioni dell'ex tecnico dell'Inter: "Sentire che l'Al Hilal è la squadra della vita faccio fatica a crederlo. Non ci può far passare tutti per fessi. Inzaghi, se fosse rimasto, qualche cosa nell'Inter avrebbe potuto cambiare, ma non è possibile stravolgerla per diversi motivi questa rosa. L'addio era conveniente per tutti ma è stato gestito male", ha detto Pizzi.