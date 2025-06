Si registrano passi in avanti tra Psg e Donnarumma per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono segnali positivi ma le parti dialogheranno ancora per cercare di fare ulteriori passi in avanti.

Il nome di Donnarumma, fresco vincitore della Champions League, è stato accostato sul mercato all'Inter negli ultimi mesi.