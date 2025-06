Bonny non basta. Il Corriere dello Sport chiarisce un qualcosa evidente a chiunque: l'attacco dell'Inter ha bisogno non di un solo rinforzo "serio", ma di due.

Partiti Correa e Arnautovic, Taremi bloccato in Iran e con il futuro degli Esposito ancora da decifrare, a Chivu non può bastare il solo arrivo del francese da Parma. Serve altro. E non poco. "L’esordio di Chivu ha confermato come l’Inter non possa permettersi di restare senza valide alternative alla coppia Lautaro-Thuram. Tanto più con il francese in queste condizioni: oltre la stanchezza, c’è un affaticamento muscolare che lo fa essere in dubbio per la sfida contro gli Urawa Reds, mentre c’è margine per riavere Pio Esposito - si legge -. La dirigenza nerazzurra ne è consapevole ed è già all’opera per rinforzare il reparto offensivo. I nomi sono quelli noti: Hojlund e Bonny. Il primo è più pronto e sarebbe l’ideale per fare il terzo uomo. Per il secondo garantisce Chivu, ma è comunque un elemento che ha ancora bisogno di crescere e maturare".

Tutto sacrosanto. Ai limiti del banale. I nerazzurri - secondo il quotidiano romano - faranno di tutto per piazzare Taremi e per convincere il Manchester United a lasciar andare Hojlund con la formula del prestito con diritto, o obbligo condizionato, di riscatto.