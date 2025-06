La Fiorentina è alla ricerca di un regista e sul taccuino viola è finito anche il nome di Asllani. Come scrive stamani il Corriere dello Sport, il reparto mediano al momento è formato da Mandragora, Richardson e Ndour oltre a Fagioli.

Piace Bennacer e piace Frendrup del Genoa, ma i 20 milioni chiesti dai liguri frenano l'affare. "E allora, tornando in tema di ex Empoli ed escluso a proposito Samuele Ricci che sembra essere fuori dalla portata per le tante società interessate in Italia e anche all’estero, Kristjan Asllani è un altro che invece non da oggi compare a intermittenza nel radar del Viola Park - si legge -. Ora impegnato negli Stati Uniti al Mondiale per Club con l’Inter e trattativa quindi da posticipare, ma da lontano la Fiorentina lo segue con attenzione. Perché una cosa è (abbastanza) sicura: con De Gea 2028, con la difesa praticamente a posto (Comuzzo 2029) fasce comprese considerando Dodo dentro il progetto-Pioli al netto delle non semplici divergenze sul rinnovo, e soprattutto con Kean se alla fine rimane a Firenze, il colpo di mercato Commisso lo finanzierà per il centrocampo".