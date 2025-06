"Seba deludente alla prima e Pio, finalmente vicino al rientro, rischiano di contendersi un posto da titolare accanto a Lautaro nella seconda sfida Mondiale a Seattle contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds". Così oggi la Gazzetta dello Sport sulle ipotesi di attacco in casa Inter in vista della sfida di dopodomani.

A parte il giudizio sbrigativo su Sebastiano (tutt'altro che deludente, tutto considerato), la rosea spiega come Chivu abbia un reparto offensivo ridotto all'osso. Una situazione ampiamente prevedibile viste le premesse. E infatti è bastato un lieve affaticamento a Thuram per spedire il nuovo allenatore in emergenza. "Niente di preoccupante, ma il francese arriva da una coda di stagione tormentata e la porzione di partita giocata contro il Monterrey aveva mostrato solo buona volontà, ma non certo movimenti fluidi. Per il momento, Thuram si è allenato a parte, ma verrà valutato dallo staff medico giorno dopo giorno: prudenza, la parola chiave", si legge. Traduzione: out per sabato.

E allora chi con Lautaro dal 1'? La sfida è proprio tra gli Esposito, visto che Pio migliora e dovrebbe tornare a disposizione. Per il resto, l'infermeria continua a essere piena: Calhanoglu, Frattesi e Dumfries punteranno alla terza partita del girone contro il River Plate, mentre per Zielinski e Bisseck ci sono margini solo se la squadra riuscirà a qualificarsi agli ottavi.