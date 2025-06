Il Napoli sta ancora monitorando Ange-Yoan Bonny per averlo come vice-Lukaku, ma tutto porta a credere che l'Inter sfrutterà il vantaggio accumulato sul giocatore. Secondo Tuttosport, il ragazzo ha accettato da tempo la corte interista e potrebbe anche esordire nella seconda parte del Mondiale per club, anche se al momento è in vacanza e quindi non avrebbe un'adeguata preparazione alle spalle.

Con Thuram affaticato, contro l'Urawa Reds potrebbe recuperare Pio Esposito, ma la coperta è comunque corta in attacco. Servirebbe un accordo a brevissimo in modo da raggiungere i compagni di squadra negli Usa per cominciare ad allenarsi in attesa del tesseramento ufficiale al 1° luglio. La valutazione di 25 milioni di euro mette d'accordo le parti, nella trattativa potrebbe finire Sebastiano Esposito con una valutazione di 7-8 milioni di euro, ma per l'attaccante c'è anche il Como, la cui destinazione farebbe più felice l'entourage. In ogni caso si potrebbe chiudere a 20 più bonus o 12-13 più lo stesso Esposito agli emiliani.