Raggiunto dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex portiere Fernando Orsi ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano, soffermandosi in particolare sul mercato e sulla prossima stagione delle protagoniste di Serie A. Di seguito, il pensiero di Orsi su Cristian Chivu come nuovo tecnico dell’Inter e sulle chance dei nerazzurri di arrivare in fondo al Mondiale per Club.

Esordio nel Mondiale per club per Christian Chivu da allenatore dell'Inter. Questa competizione deve essere considerata soltanto un'occasione per lavorare al meglio, senza l'assillo di doverla vincere, oppure si tratta di un banco di prova da cui è necessario ottenere un risultato favorevole per guadagnarsi la fiducia?

“Credo che Chivu sia arrivato con il pensiero di lavorare soltanto per vincere, ma non bisogna dimenticare che è arrivato da pochissimo e avrà bisogno di integrarsi in un contesto tutto nuovo per lui. Dovrà fare esperienza, c'è poco da dire, anche se conosce benissimo l'ambiente e ha sentito subito il peso delle responsabilità dal primo giorno. Si ritrova una squadra con un morale devastato dallo scorso mese di maggio, dove ha visto sfuggire il campionato e perso sciaguratamente la Champions League, ma resta ugualmente molto forte. Questo Mondiale per Club è una grande occasione per farsi conoscere nello spogliatoio e mettere le basi per un confronto dialettico con tutti, oltre che fare esperimenti dal punto di vista tattico. Bisogna lasciarlo lavorare in tranquillità e fargli fare esperienza. Se l'Inter ha scelto lui tra tanti allenatori è perché ha capito che può dare molto di più rispetto a quello che ha dimostrato di sapere fare con il Parma. Potrà commettere degli errori nel suo percorso iniziale, perché è fisiologico che sia così, ma ci sarebbe soltanto da comprenderli senza creare allarmismi. Resta che l'Inter è al Mondiale per club per giocarsi le sue chances, come faranno diverse squadre di blasone; è naturale che sarà difficile vincerlo, perché la concorrenza è altissima, ma sono sicuro che darà tutto il meglio di sé per riuscirci”.