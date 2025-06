L'Inter accelera per regalare Bonny a Chivu e metterlo a disposizione del nuovo allenatore per il Mondiale in Usa. La Gazzetta dello Sport conferma oggi le ultime indiscrezioni che vogliono appunto i dirigenti nerazzurri impegnati in queste ore nel tentativo di chiudere una trattativa che si trascina già da diverse settimane.

La situazione del reparto offensivo nerazzurro, almeno in chiave Mondiale, è calcisticamente drammatica: Lautaro lontano dal top, Thuram affaticato, Taremi bloccato in Iran, Pio Esposito reduce da infortunio, Carboni fuori da ottobre e Seba Esposito positivo ma con le valigie in mano più il baby De Pieri aggregato dalla Primavera. Si spiega anche così la volontà di sgasare sul fronte Bonny.

"Chivu ha svezzato a Parma il francesino di 187 centimetri nell’ultima coda di stagione e vorrebbe proseguire il lavoro anche ad Appiano - si legge -. Del resto, il ds Piero Ausilio e il presidente Beppe Marotta, che avevano messo nel mirino Bonny ben prima della crisi diplomatica con Inzaghi e della scelta del romeno, hanno visto in questo 21enne una specie di Thuram in nuce: strappo e talento ci sono, serve solo più presenza nel match".

Su di lui tanta concorrenza, soprattutto da Napoli, ma Bonny ha dato la parola all'Inter e vuole solo l'Inter. Il Parma chiede 25 milioni e nell'affare potrebbe finire Seba Esposito, valutato 8-10. "Ma adesso va interpellato anche il nuovo allenatore del Parma, Carlos Cuesta. In ogni caso, l’Inter arriverebbe alla cifra stabilita anche per conto proprio e, come sempre, si lavorerebbe sulla parte non variabile - si legge -. Il resto, invece, dipenderà dalle tempistiche e dallo stato dell’arte in America: il regolamento del Mondiale permette un massimo di sei modifiche tra il 27 giugno e il 3 luglio, con due nuovi da aggiungere all’occorrenza".