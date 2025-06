Javier Tebas è stato uno dei relatori principali del primo giorno dello Sports Summit Madrid 2025. Il presidente della Liga ha esaminato le questioni che più lo preoccupano riguardo al settore calcistico in un panel intitolato "Le sfide del calcio professionistico", dove per prima cosa è tornato a parlare del Mondiale per Club e ancora una volta in termini non lusinghieri: "Ho espresso chiaramente la mia contrarietà al Mondiale per Club. È una competizione organizzata in violazione delle norme dell'Unione Europea. Questo tipo di tornei deve essere regolamentato in base agli attori coinvolti. È un problema di salute per i circa 250 giocatori che vi prendono parte, che arrivano saturi. Ma ce ne sono 250. Ma nel calcio europeo ci sono 60.000 giocatori professionisti. Ci sono giocatori che guadagnano 2.000 euro al mese e giocatori che guadagnano 2 milioni di euro al mese. Si prendono le partite; abbiamo già un problema per la prima giornata. Se Atlético e Madrid vanno lontano, le loro partite alla prima giornata dovranno essere sospese, e questo danneggia la competizione. La prima giornata è una delle più importanti perché i telecronisti sono molto attenti. Due delle vostre squadre principali non sono in lizza e arrivano con premi astronomici. Arrivano con 100 milioni di euro".

Ma il sistema sta crollando? "I soldi del Mondiale per Club sottraggono denaro ai campionati nazionali, all'industria che lo produce. Se c'è già un divario così grande tra grandi, piccole e medie imprese, immaginate con un'iniezione di capitale di 100 milioni o un centinaio e qualcosa. Ciò che non può accadere è che le decisioni vengano prese senza il nostro contributo. Oggi ho letto che la FIFA sta valutando di obbligare diverse leghe a ridurre il loro numero da 20 a 18 squadre. In primo luogo, non possono obbligarci e non ascolteremo, né la Premier League né la Serie A né noi... In secondo luogo, pensate al danno economico causato a quelle leghe. Giocare per 10 mesi non è la stessa cosa che giocare per 8 mesi. Si potrebbe finire per guadagnare il 40% o il 45% in meno. Cosa succederebbe? Problemi di stipendi, con i club... Un problema economico molto serio per i club".