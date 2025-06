I tecnici di Politecnico e Bocconi danno ragione al Comune di Milano sulla valutazione dello stadio Meazza. Secondo la perizia chiesta dall'amministrazione, sottolineata oggi da La Repubblica, la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate sull'impianto e sulle aree attorno non è stato sottostimato.

La perizia era stata chiesta per via degli esposti dopo la valutazione da 197 milioni di euro fatta dall'erario. "A completamento di questo lavoro scientifico e metodologico e in ragione delle competenze e dell’elevata professionalità assicurate dai professori esperti designati — si legge in una nota dell'amministrazione — il Comune di Milano si avvarrà delle Università anche per una consulenza nella fase di negoziazione che sarà avviata con le società. L’incarico di consulenza avrà un valore complessivo per le due Università pari a 126mila euro".

Entro fine luglio dovrebbero chiudersi le trattative tra Comune e club. Il 10 novembre scatterà il vincolo della Sovrintendenza sul secondo anello, quindi bisogna fare necessariamente prima. Diversi i nodi da sciogliere: la distanza del nuovo stadio dalle case di via Tesio, il verde presente nel parco, le garanzie su un numero di posti a prezzi popolari e il costo delle bonifiche, che Palazzo Marino potrebbe accollarsi (ma che non dovrebbe essere di grande entità). Solo dopo la vendita arriverà il masterplan da parte dell’archistar Norman Foster e dello studio Manica.