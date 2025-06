L'Inter è una squadra a metà del guado tra il vecchio corso di Simone Inzaghi e il nuovo di Cristian Chivu, secondo l'analisi di Tuttosport. Ci sono ancora le scorie di Monaco da eliminare e qualche novità su cui lavorare, come la pressione offensiva e l'organizzazione sulle palle inattive.

C'è il dubbio, ci si chiede, sul quotidiano, che la svolta verso al difesa a zona fosse necessaria visto che lo scorso anno sono arrivate solo due reti subite su palla ferma. Anche se poi il gol è frutto di errori individuali. Altri interventi di Chivu si sono visti col passare dei minuti, l'aver alzato Mkhitaryan vicino alle punte, per esempio.

Tra i nuovi, Sucic ha convinto meno di Luis Henrique. E qualche altra indicazione per il mercato potrebbe arrivare proprio dal Mondiale. Ad esempio la necessità di un regista se saluterà Calhanoglu o la composizione dell'attacco, che ieri ha perso per affaticamento Thuram. A Chivu tocca il compito di capire le priorità, la prima sembra quella di cancellare da muscoli e testa la sconfitta in finale di Champions.