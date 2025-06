Arriverà oggi la seconda ondata di condanne dopo l'inchiesta "Doppia Curva" che ha falcidiato i vertici ultrà di Inter e Milan. Come riporta Tuttosport, però, i fari della Procura restano accesi sui due club, su cui è aperto un provvedimento di prevenzione per scongiurare un eventuale commissariamento.

Nelle prossime settimane le società dovranno dimostrare ai pm di aver portato avanti i processi di bonifica dei rapporti con la tifoseria organizzata. In futuro lo stadio potrebbe diventare sempre meno aperto agli ultras: fra le richieste della Procura ci sarebbe anche quella di non concedere prelazioni per gli abbonamenti nei settori delle due Curve.