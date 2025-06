Le pagelle di Tuttosport su Monterrey-Inter "puniscono" diversi giocatori. Tante le insufficienze, a partire dal 5 a Sommer, il cui intervento mancato su Ramos ricorda l'ultimo Handanovic. Voto 5 anche per Acerbi, che perde l'avversario sul gol, 5,5 a Pavard (nel mucchione sempre sull'1-0) e sufficienza a Bastoni che offre una gran palla in attacco a Barella.

In mediana 5,5 a Darmian, sbaglia un gol facile e difetta di spunto. Stesso voto a Barella, ci prova spesso e riesce poco: in alcuni frangenti è con la testa a Monaco. Sufficiente Asllani, ottima intuizione sul pari, poi nervoso nella ripresa e ammonito prima del cambio. Non benissimo la prima di Sucic, 5,5: un esordio così così. Bene Mkhitaryan, 6,5: a corrente alternata ma tira fuori le cose migliori a centrocampo. Prende un 6,5 anche Carlos Augusto, il migliore per distacco del primo tempo. Sufficienza a Dimarco, impreciso però quando sbaglia il possibile 2-1.

In attacco sufficiente Esposito, che manca però di freddezza sottoporta e 6 anche a Lautaro: torna al gol ma divora il secondo. Voto 5 a Thuram, entra ma sembra un pesce fuor d'acqua.

Pagella da 5,5 per Chivu: più no che sì alla prima uscita nerazzurra. Si attiene al copione inzaghiano ma il possesso palla è poco concreto e allontanare Lautaro dalla porta nella ripresa non sembra una grande idea.