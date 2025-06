Youri Djorkaeff ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Mediaset per parlare del Mondiale per Club e dell'Inter, dopo l'addio di Inzaghi e l'arrivo in panchina di Chivu.

"Psg favorito per la vittoria del Mondiale? Se guardiamo la finale della Champions come ha giocato contro l'Inter e la vittoria sull'Atletico Madrid, sicuramente è una delle squadre favorite. Serve però l'impegno dei giocatori, la volontà di voler fare bene e vincere, questo è importante", le sue parole.

"Credo che un ciclo dell'Inter sia finito - ha aggiunto -. Sono contento che la scelta dell'allenatore sia caduta su Chivu perché conosce l'Inter. Ha lo spirito da interista ed è anche quello di cui abbiamo bisogno. Il gol in rovesciata? Mi fermano sempre, dappertutto, ovunque. Credo che il mio gol sia stata una piccola luce nel calcio".