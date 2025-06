L'ingaggio ormai prossimo del 39enne Edin Dzeko da parte della Fiorentina non fa storcere il naso a Beppe Bergomi che, anzi, ritiene che per alcuni giocatori la carta d'identità conti fino a un certo punto: "Siamo un calcio dove giocatori che hanno un certo tipo di età funzionano ancora: mi viene in mente l'Inter con Acerbi e Darmian, poi penso anche Modric - il punto di vista dello Zio in esclusiva a Tuttomercatoweb.com -. Dzeko è un giocatore intelligente, ti fa giocare bene la squadra, è un riferimento. Se rimane Kean si possono completare bene, possono giocare insieme. Insieme li vedo bene, ha lavorato all'Inter con Lukaku e Lautaro".