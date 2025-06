Aleksandar Trajkovski, ex calciatore del Palermo e della Nazionale macedone, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, tessendo le lodi di Sucic, centrocampista che l'Inter ha acquistato dalla Dinamo Zagabria: "Sucic e Baturina sono davvero forti!”. Sulla Nazionale, ha aggiunto: "Contento per Gattuso, scelta buona per la Nazionale”.