Ciccio Graziani promuove il mercato del Torino e l'arrivo di Raoul Bellanova, sbarcato sotto la Mole dal Cagliari dopo l'ultima stagione trascorsa all'Inter. "A me è piaciuto - dice l'ex attaccante in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport -. Bellanova è stato un ottimo acquisto, è entrato nel gruppo Tameze che Juric conosce bene, l’arrivo di Zapata è pesante.

Il Toro ha fatto tanto e bene anche se non aveva in partenza molto da fare e ha comprato in maniera mirata. Inoltre, ha tenuto tutti i suoi giocatori giovani e bravi, questo sarà un vantaggio enorme: la squadra di quest’anno è più forte di un anno fa. Tracciando il bilancio del mercato, il Torino merita un voto alto: è promosso".