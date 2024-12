Vincere col Bayer Leverkusen per staccare virtualmente il pass verso gli ottavi di Champions League. Come riporta oggi Tuttosport, non ci sarebbe ancora la matematica, ma a 16 punti con due gare da disputare le chance dei nerazzurri di chiudere tra le prime otto sarebbero molto alte, se non sicure.

La gara col Bayer è molto difficile e l'Inter ha la tranquillità di chi sa che può persino permettersi di perdere. Inzaghi vuole però staccare il pass prima possibile perché a gennaio e febbraio ci saranno diversi impegni. Fra il 2 febbraio e il 2 marzo i nerazzurri avranno il derby in trasferta, la Fiorentina in casa, la Juventus a Torino, il Genoa a San Siro e il Napoli al Maradona. Meglio sarebbe non aggiungerci i playoff di Champions, anche se potrebbe esserci il recupero ancora con la Fiorentina.