Non solo il pass per accedere direttamente agli ottavi di finale. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, stasera l'Inter può centrare anche un record: nessuna squadra ha mai iniziato una campagna di Champions League senza mai prendere gol in 6 partite.

"Un motivo in più, per Inzaghi, che insegue la qualificazione stasera in Germania. E un obiettivo ulteriore per Sommer, che con il Bayer non ha uno score eccezionale: 19 gare e 40 gol incassati", si legge.