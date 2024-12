Oggi la Gazzetta dello Sport ripropone il "giochino" delle proiezioni Champions per quanto riguarda le squadre più vicine a passare direttamente agli ottavi di finale della competizione.

Ebbene, dopo cinque degli otto turni, la rosea spiega come le prime cinque squadre sono praticamente sicure che la loro avventura non si fermerà alla fase regolare: sono Liverpool (15 punti), Inter (13), Barcellona, Borussia Dortmund (12) e Atalanta (11), per le quali sarebbe impossibile scendere sotto il 24° posto che assegna un posto ai playoff. Per tutte cinque, l’obiettivo è l’accesso diretto agli ottavi: i Reds, secondo le proiezioni Opta, hanno ormai il 98,89% di possibilità di farcela; per l’Inter la percentuale resta più che confortante (89,55%), mentre per Barcellona e Borussia Dortmund scende un po’, rispettivamente al 69,79% e al 75,96%; l’Atalanta ha più strada da percorrere, sebbene le possibilità di ingresso tra le prime otto superino il cinquanta per cento: siamo al 57,57%.

Più attardate Milan (36,42% per gli ottavi diretti e 62,93% per i playoff) e Juventus (7,69% per gli ottavi e 86,72% per i playoff).