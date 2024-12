Emergenza difesa ed esterni per l'Inter in vista della sfida di oggi contro il Bayer Leverkusen. I nerazzurri sono partiti ieri, ricorda Tuttosport, senza Pavard, Acerbi, Dumfries e Di Gennaro, con Buchanan affaticato, ma chiaramente non al meglio. Secondo il quotidiano toccherà comunque a Dimarco andare in panchina, insieme all'aggregato Aidoo.

La probabile dei nerazzurri è quindi con Sommer in porta, Bisseck, De Vrij e Bastoni in difesa, Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski e Carlos Augusto a centrocampo, Taremi e Thuram davanti.