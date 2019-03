In casa Inter continua a tenere banco il caso Icardi. E la Gazzetta dello Sport prova a tirare una linea: "Marotta e Nicoletti si sono avvicinati e allontanati in maniera sensibile almeno due volte, in questi 15 giorni. Hanno tolto dal tavolo della discussione prima la fascia da una parte, poi le dichiarazioni «negative» dall’altra - si legge -. E hanno cominciato ad avvicinarsi. La soluzione del «caso» era a portata di mano già subito dopo il primo incontro, al rientro da Francoforte, poi Icardi s’è risentito per qualche dichiarazione di Spalletti e allora fermi tutti. La svolta è stata vicina anche all’inizio della settimana del derby, con l’idea di una convocazione last minute poi sfumata. Ora siamo al terzo tentativo. Forse l’ultimo. Perché le due parti sono concordi, quando a mezza bocca sussurrano: «Questa storia non può mica andare avanti all’infinito». Tradotto: se non torna con la Lazio dopo la sosta, quando mai potrà rientrare Icardi? Insomma: il tavolo è stato apparecchiato, nonostante qualche dichiarazione e qualche follower in più o in meno – coscientemente o imprudentemente – tenti di scambiare il coltello con la forchetta. Sta a Icardi confrontarsi con la squadra, sta alla squadra e all’allenatore recepire il messaggio: senza questo passaggio, senza questo passo in avanti (o passo indietro, dipende dai punti di vista) dei protagonisti la battaglia sarà stata persa".

VIDEO - IL FLAMENGO AI PIEDI DI GABIGOL: ALTRI DUE. E POTEVANO ESSERE QUATTRO