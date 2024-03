La squadra di Allegri è passata da non subire quasi mai gol a prenderne due a partita. Che idea si è fatto, Andrea Barzagli lo dice alla Gazzetta dello Sport: "Quando ha perso consapevolezza, è venuta meno anche la sua caratteristica principale: la solidità. È successo tra il pareggio con l’Empoli e la sconfitta nel derby d’Italia: lí è girata la stagione, è sfumato il sogno della rincorsa all’Inter e probabilmente è calata l’attenzione" ha detto l'ex pilastro della BBC bianconera.

I bianconeri, pur senza Europa, inchieste e penalizzazioni, hanno un punto in meno dello scorso anno: stupito?

"Strano, soprattutto se si pensa alla prima parte di questo campionato. La Juve ha perso punti nell’ultimo mese e mezzo: un contraccolpo ci può stare quando vedi che l’Inter scappa e il Milan ti supera. Adesso la bravura dell’allenatore e dei giocatori sarà quella di riprendersi in fretta, anche per presentarsi in forma alla Coppa Italia, che è sempre un trofeo".