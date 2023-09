Enrico Albertosi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport per commentare la 'sua' partita, ovverto Cagliari-Milan in programma stasera, si dice convinto delle chance dei rossoneri di vincere lo scudetto.

In testa al campionato ci sono Inter e, a -3, Milan: la corsa scudetto sarà una sfida per la seconda stella?

"Oggi l’Inter è la più forte, mi sembra che non ci siano dubbi su questa superiorità. Al di là dei gol segnati nel derby, è una squadra rodata, che ha cambiato poco e fin qui ha sempre giocato bene. Cosa più importante, non ha mai perso e dall’anno scorso i ragazzi di Inzaghi sono cresciuti, pure per merito della grande esperienza vissuta in Europa. Sono aspetti che messi insieme fanno riflettere, credo che possa essere il loro anno".

A proposito di derby, come si spiega un risultato così pesante per il Milan?

"Secondo me non c’è tutta questa distanza tra le due squadre, i quattro gol di differenza sono esagerati. Partite come il derby a volte raccontano storie a parte, sono imprevedibili e nessuno avrebbe scommesso su un punteggio così eclatante".

Una sera come quella può influenzare molto il futuro?

"Per il Milan, adesso è importante superare la disfatta. Contro il Verona, Leao ha segnato nei primi minuti e ha messo la gara in discesa, ma la squadra non mi è sembrata brillantissima".