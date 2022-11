Torna la nostra trasmissione dedicata su Radio Nerazzurra: torna 'FcInterNews', live dalle 12. Un'ora in compagnia del nostro Christian Liotta e del conduttore Mattia Accogli per parlare dei temi di stretta attualità: a partire dalla gara di questa sera contro il Bologna, passando per il vertice ad Appiano per dare la scossa alla squadra, fino alle ultime di giornata, le condizioni di Lukaku, i sorteggi europei e tanto altro. In basso il link per assistere direttamente alla diretta, ascoltabile anche su app Radio Nerazzurra e pagina Facebook, o sito Radionerazzurra.it.