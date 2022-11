Dopo la vittoria nel primo match contro il Senegal, l'Olanda di Louis Van Gaal rimedia solo un pari per 1-1 contro l'Ecuador, risultato che porta entrambe le squadre a quota 4 in classifica. A fine gara, il ct olandese ha risposto ai microfoni della NOS, parlando di "brutta gara, soprattutto quando avevamo il possesso della palla. In linea di principio, l'Ecuador è stato molto più feroce di noi nei duelli, li ha vinti tutti. Partita difficile", ha esordito.

"Non ha niente a che fare con l'atteggiamento, ma ha a che fare con un concetto culturale e il modo di voler giocare a calcio. Devi tenere la palla e noi non l'abbiamo fatto. Abbiamo anche regalato il gol. Abbiamo dato la palla al giocatore sbagliato ogni volta. Poi, non abbiamo perso e anche questo è importante. Lavoreremo sul possesso. Abbiamo molti centrocampisti, ci deve essere equilibrio. La difesa invece è rimasta bene in campo, anche se non eravamo in partita, abbiamo regalato pochissime occasioni. Capisco che l'Ecuador abbia fatto molti tentativi verso la ​​porta, ma quel pallone finito sulla traversa è stata una vera occasione".