Esordio sul velluto al Mondiale 2022 per la Spagna, che oggi allo Stadio Al Thumama ha fatto un sol boccone della Costa Rica. Addirittura 7-0 il risultato finale in favore delle Furie Rosse, che avevano già indirizzato il match nel primo tempo grazie alle reti di Dani Olmo al 12’, Asensio al 21’ e infine Ferran Torres al 31’. Nella ripresa la musica non cambia: Torres firma il 4-0 e la doppietta personale, poi arriva il sigillo di Gavi e poco prima del 90’ anche quello di Soler.